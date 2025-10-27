Компанія Saab може відкрити завод зі складання літаків Gripen в Україні, - FT
Шведська оборонна компанія Saab розглядає можливість створення в Україні заводу з остаточного складання та випробування винищувачів Gripen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Під час війни це непросто, але було б чудово налагодити в Україні хоча б остаточне складання і тестування літаків, а згодом, можливо, і часткове виробництво", - зазначив генеральний директор компанії Юханссон.
За його словами, угода з Україною може подвоїти потреби Saab у виробничих потужностях. Нині компанія інвестує у розширення виробництва в Бразилії, щоб збільшити випуск до 20-30 літаків Gripen на рік. У перспективі Saab також розглядає можливість розширення в Канаді та інших європейських країнах.
Юханссон додав, що одним із варіантів фінансування українського проєкту може стати використання заморожених російських активів.
"Зараз на політичному рівні обговорюється, яку частину фінансування та ризиків візьме на себе Швеція, яку - інші країни, і яку можна покрити за рахунок конфіскованих активів РФ. Остаточного рішення поки немає", - пояснив Юханссон.
Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі з Agency Partners Саш Туса вважає, що Saab має кращі шанси збільшити виробництво, ніж більшість конкурентів. За його словами, пік випуску Gripen становив близько 18 літаків на рік, тоді як зараз компанія виготовляє трохи більше половини від цього показника.
"Найскладніше - вийти за рамки історичного максимуму виробництва", - сказав він.
Gripen для України: що відомо
Нагадаємо, 22 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив, що Швеція погодилася передати Україні від 120 до 150 новітніх винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Йдеться про довгостроковий контракт, адже виробництво цієї модифікації лише стартувало. За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, перші поставки можуть розпочатися приблизно через три роки.
Зеленський наголосив, що Україна обрала саме Gripen, тому що ці літаки вважаються одними з найефективніших у світі, а їхні можливості ідеально відповідають концепції розвитку Повітряних сил. Крім того, "Грифони" (Gripen перекладається як “грифон”) органічно доповнюють майбутню структуру української авіації.
Ще у 2023 році Швеція розпочала підготовку українських пілотів на цих винищувачах. У 2024-му шведський парламент офіційно підтримав передачу Gripen Україні, однак уже 28 травня стало відомо, що союзники попросили Стокгольм тимчасово призупинити процес. На той момент головний акцент був зосереджений на введенні у стрій американських F-16.