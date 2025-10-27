ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Компания Saab может открыть завод по сборке самолетов Gripen в Украине, - FT

Украина, Понедельник 27 октября 2025 10:13
UA EN RU
Компания Saab может открыть завод по сборке самолетов Gripen в Украине, - FT Иллюстративное фото: компания Saab может открыть завод по сборке самолетов Gripen в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Шведская оборонная компания Saab рассматривает возможность создания в Украине завода по окончательной сборке и испытаниям истребителей Gripen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Во время войны это непросто, но было бы здорово наладить в Украине хотя бы окончательную сборку и тестирование самолетов, а впоследствии, возможно, и частичное производство", - отметил генеральный директор компании Юханссон.

По его словам, соглашение с Украиной может удвоить потребности Saab в производственных мощностях. Сейчас компания инвестирует в расширение производства в Бразилии, чтобы увеличить выпуск до 20-30 самолетов Gripen в год. В перспективе Saab также рассматривает возможность расширения в Канаде и других европейских странах.

Юханссон добавил, что одним из вариантов финансирования украинского проекта может стать использование замороженных российских активов.

"Сейчас на политическом уровне обсуждается, какую часть финансирования и рисков возьмет на себя Швеция, какую - другие страны, и какую можно покрыть за счет конфискованных активов РФ. Окончательного решения пока нет", - пояснил Юханссон.

Аналитик аэрокосмической и оборонной отрасли из Agency Partners Саш Туса считает, что Saab имеет лучшие шансы увеличить производство, чем большинство конкурентов. По его словам, пик выпуска Gripen составлял около 18 самолетов в год, тогда как сейчас компания производит чуть больше половины от этого показателя.

"Самое сложное - выйти за рамки исторического максимума производства", - сказал он.

Gripen для Украины: что известно

Напомним, 22 октября президент Владимир Зеленский объявил, что Швеция согласилась передать Украине от 120 до 150 новейших истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Речь идет о долгосрочном контракте, ведь производство этой модификации только стартовало. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, первые поставки могут начаться примерно через три года.

Зеленский отметил, что Украина выбрала именно Gripen, потому что эти самолеты считаются одними из самых эффективных в мире, а их возможности идеально соответствуют концепции развития Воздушных сил. Кроме того, "Грифоны" (Gripen переводится как "грифон") органично дополняют будущую структуру украинской авиации.

Еще в 2023 году Швеция начала подготовку украинских пилотов на этих истребителях. В 2024-м шведский парламент официально поддержал передачу Gripen Украине, однако уже 28 мая стало известно, что союзники попросили Стокгольм временно приостановить процесс. На тот момент главный акцент был сосредоточен на введении в строй американских F-16.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию