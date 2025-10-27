Компания Saab может открыть завод по сборке самолетов Gripen в Украине, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Во время войны это непросто, но было бы здорово наладить в Украине хотя бы окончательную сборку и тестирование самолетов, а впоследствии, возможно, и частичное производство", - отметил генеральный директор компании Юханссон.

По его словам, соглашение с Украиной может удвоить потребности Saab в производственных мощностях. Сейчас компания инвестирует в расширение производства в Бразилии, чтобы увеличить выпуск до 20-30 самолетов Gripen в год. В перспективе Saab также рассматривает возможность расширения в Канаде и других европейских странах.

Юханссон добавил, что одним из вариантов финансирования украинского проекта может стать использование замороженных российских активов.

"Сейчас на политическом уровне обсуждается, какую часть финансирования и рисков возьмет на себя Швеция, какую - другие страны, и какую можно покрыть за счет конфискованных активов РФ. Окончательного решения пока нет", - пояснил Юханссон.

Аналитик аэрокосмической и оборонной отрасли из Agency Partners Саш Туса считает, что Saab имеет лучшие шансы увеличить производство, чем большинство конкурентов. По его словам, пик выпуска Gripen составлял около 18 самолетов в год, тогда как сейчас компания производит чуть больше половины от этого показателя.

"Самое сложное - выйти за рамки исторического максимума производства", - сказал он.