Коммунальщики в Киеве обрабатывают дороги противогололедными материалами

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

В 05:00 утра спецтехника была расположена на исходных позициях

Спецтехника предприятий УК "Киевавтодор" в связи с ухудшением погодных условий сегодня, 12 декабря, в 05:00 утра была расположена на исходных позициях, а на мостах, путепроводах, спусках и подъемах проведена обработка противогололедными материалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отметили в пресс-службе, с 06:15 продолжалась обработка дорог и улиц столицы материалами для недопущения образования гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта.

"Малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке обрабатывают тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам и остановке общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации", - сообщили в КГГА.

Напомним, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди. Согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Киеве и Киевской области утром 12 декабря туман, видимость 200-500 м.

По данным КГГА, 12 декабря ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-18 м/сек. 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег. Прирост снежного покрова 13-18 см; на дорогах гололедица.