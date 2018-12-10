В Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Осложнение погодных условий может привести к частичному нарушению движения транспорта

В Киеве 12-13 декабря 2018 года ожидаются метели и до 18 см снега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, в ближайшие дни в Киеве ожидается осложнение погодных условий. В частности, синоптики предупреждают о сильном снеге, метелях, порывах ветра и гололедице.

"12 декабря ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-18 м/с. 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег. Прирост снежного покрова 13-18 см; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным синоптиков, осложнения погодных условий могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах (2 уровень угрозы "желтый").

В КГГА просят водителей воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня до конца суток, 10 декабря, а также завтра, 11 декабря, ожидается туман.

Кроме того, сообщалось, что по состоянию на утро 10 декабря в Карпатах высота снежного покрова местами достигает 35 см.