Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине местами снег, метели и дождь

В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным Укргидрометцентра, 12-13 декабря ожидается осложнение погодных условий. В частности, 12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях прогнозируют сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, прирост снежного покрова 12-20 см;

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

В Киеве и Киевской области утром 12 декабря туман, видимость 200-500 м.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 12 декабря на территории Украины ожидается снег, местами с дождем, температура воздуха днем от -1 до +5.

Кроме того, в акватории Черного и Азовского морей на 12 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение.