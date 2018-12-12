Комунальники у Києві обробляють дороги протиожеледними матеріалами

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

О 05:00 ранку спецтехніка була розташована на вихідних позиціях

Спецтехніка підприємств КК "Київавтодор" у зв'язку з погіршенням погодних умов сьогодні, 12 грудня, о 05:00 ранку була розташована на вихідних позиціях, а на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах проведена обробка протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначили у прес-службі, з 06:15 тривала обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту.

"Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі. Згідно з даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Києві та Київській області вранці 12 грудня туман, видимість 200-500 м.

За даними КМДА, 12 грудня очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-18 м/с. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг. Приріст снігового покриву 13-18 см; на дорогах ожеледиця.