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Комунальники у Києві обробляють дороги протиожеледними матеріалами

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 11:03
Комунальники у Києві обробляють дороги протиожеледними матеріалами
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

О 05:00 ранку спецтехніка була розташована на вихідних позиціях

Спецтехніка підприємств КК "Київавтодор" у зв'язку з погіршенням погодних умов сьогодні, 12 грудня, о 05:00 ранку була розташована на вихідних позиціях, а на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах проведена обробка протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначили у прес-службі, з 06:15 тривала обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту.

"Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації", - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, найближчими днями погода в Україні суттєво погіршиться, очікуються сильні снігопади та дощі. Згідно з даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Києві та Київській області вранці 12 грудня туман, видимість 200-500 м.

За даними КМДА, 12 грудня очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 15-18 м/с. 13 грудня вночі помірний, удень невеликий сніг. Приріст снігового покриву 13-18 см; на дорогах ожеледиця.

В Україні очікуються сильні снігопади і дощі Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +5
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