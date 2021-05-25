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На комитете Рады заслушают главу ГСЧС

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики заслушает главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина. Комитет также хочет услышать отчет главы Госагентства лесных ресурсов.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитетом принято решение 8 июля заслушать годовой отчет председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также комитет принял решение провести 9-12 июня выездное заседание в г. Ивано-Франковск, во время которого 10 июня заслушать отчет главу Государственного агентства лесных ресурсов", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект, который обязывает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям присылать гражданам аварийные оповещения.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине могут передать пожарные части из государственной в коммунальную собственность. Это предлагает соответствующий законопроект Кабмина №3688.

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