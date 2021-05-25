На комитете Рады заслушают главу ГСЧС

"Комитетом принято решение 8 июля заслушать годовой отчет председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также комитет принял решение провести 9-12 июня выездное заседание в г. Ивано-Франковск, во время которого 10 июня заслушать отчет главу Государственного агентства лесных ресурсов", - указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект, который обязывает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям присылать гражданам аварийные оповещения.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине могут передать пожарные части из государственной в коммунальную собственность. Это предлагает соответствующий законопроект Кабмина №3688.