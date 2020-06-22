ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине могут передать пожарные части в коммунальную собственность

Новости » Политика     22.06.2020 - 16:00
В Украине могут передать пожарные части в коммунальную собственность
Фото: спасатели (facebook.com MNS.GOV.UA)

Кабмин внес в Раду соответствующий законопроект

В Украине могут передать пожарные части из государственной в коммунальную собственность. Кабинет министров внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3688.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В январе 2017 года правительство утвердило стратегию реформирования системы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (2017-2020 годы). Она, в частности, предусматривала разработку закона о передаче имущественных комплексов государственных пожарно-спасательных подразделений и другого имущества ГСЧС из государственной в коммунальную собственность.

Согласно проекту закона, передача такого имущества должна быть бесплатной.

Принятие закона будет способствовать созданию центров безопасности в объединенных территориальных общинах, что позволит увеличить процент своевременного прибытия к месту чрезвычайной ситуации пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, Кабинет министров хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поскольку он затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле Госслужба по чрезвычайным ситуациям сформировала резерв на случай осложнения лесных пожаров в Украине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпожарВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь