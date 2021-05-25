Кабмин хочет обязать ГСЧС отправлять украинцам аварийные оповещения

Кабинет министров предлагает Верховной раде принять законопроект, который обязывает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям присылать гражданам аварийные оповещения. Проект зарегистрирован под №4407.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Что предлагает закон

Документ упорядочивает отнесение объектов к объектам повышенной опасности (ОПО).

Отменяется согласование плана локализации и ликвидации аварий. Ожидается, что это уменьшит давление власти на бизнес. Документ возлагает обеспечение безопасности и защиты населения за пределами ОПО на местные органы исполнительной власти.

Декларация безопасности на объекте повышенной опасности отменяется. Ее хотят заменить на отчет о мерах безопасности, который готовится по упрощенной процедуре. Общественность будет иметь к нему доступ.

В законопроекте распределяют ОПО на три класса в соответствии с действующим законодательством, чтобы установить конкретные требования к каждому классу таких объектов.

"Такой подход позволяет учесть требования Директивы Севезо ІІІ не только для объектов, авария на которых может представлять значительную угрозу, в том числе на трансграничном уровне (1 и 2 класса ОПО), но и учесть требования национального законодательства для объектов, на которых могут возникнуть значительные аварии, которые могут угрожать безопасности населения на территории Украины (3 класс)", - указано в пояснительной записке.

Это позволит обеспечить по каждому классу ОПО соответствующий уровень вмешательства госорганов и применить конкретные условия для контроля за деятельностью предприятий.

Закон предлагает уполномочить ГСЧС координировать действия других органов для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также присылать аварийное оповещение и информацию в случае трансграничного воздействия аварии в Украине. Также служба будет получать аварийные оповещения и информацию в случае аварии на ОПО в другом государстве.

Кроме того, нынешнее законодательство определяет, что запрет эксплуатации объекта, на котором произошла авария, возможен только по решению административного суда. Документ же предлагает обязать предприятия самостоятельно прекратить эксплуатацию оборудования, на котором произошла авария, и приостановить деятельность.

Решение комитета

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует ВР принять этот закон во втором чтении.

При подготовке проекта ко второму чтению народные депутаты подали 75 поправок и предложений, 48 из которых предлагается учесть полностью или частично, и 27 - отклонить.

"Комитет утвердил сравнительную таблицу к законопроекту и принял решение рекомендовать Верховной раде принять его во втором чтении и в целом как закон", - говорится в сообщении