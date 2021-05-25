На комітеті Ради заслухають главу ДСНС

"Комітетом прийнято рішення 8 липня заслухати річний звіт голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також комітет прийняв рішення провести 9-12 червня виїзне засідання у м. Івано-Франківськ, під час якого 10 червня заслухати звіт голови Державного агентства лісових ресурсів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній раді ухвалити законопроект, який зобов'язує Державну службу з надзвичайних ситуацій надсилати громадянам аварійні оповіщення.

Як писало РБК-Україна, минулого року Рада відстрочила призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Україні можуть передати пожежні частини з державної у комунальну власність. Це пропонує відповідний законопроект Кабміну №3688.