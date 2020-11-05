ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС

Украина, Четверг 05 ноября 2020 16:04
Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС
Фото: призыв (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Нардепы одобрили в целом соответствующий проект закона №3689.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 282 нардепа.

В пояснительной записке Кабинет министров объяснял, что призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.

Документ предоставил отсрочку от призыва на срочную военную службу лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - ранее подчеркивал Кабмин в пояснительной записке к документу.

Напомним, данный законопроект Кабмин внес в Раду в конце июня.

Как писало РБК-Украина, весенняя призывная кампания 2020 году в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ГСЧСВерховная РадаПризыв в армию

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь