Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС

Фото: призыв (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Нардепы одобрили в целом соответствующий проект закона №3689.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 282 нардепа.

В пояснительной записке Кабинет министров объяснял, что призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.

Документ предоставил отсрочку от призыва на срочную военную службу лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - ранее подчеркивал Кабмин в пояснительной записке к документу.

Напомним, данный законопроект Кабмин внес в Раду в конце июня.

Как писало РБК-Украина, весенняя призывная кампания 2020 году в Украине сместилась из-за пандемии коронавируса и введенного по этой причине карантина.