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Комітет ВР врахує понад 12 тисяч поправок до закону про банки, - Разумков

Новини » Політика     15.04.2020 - 20:19
Комітет ВР врахує понад 12 тисяч поправок до закону про банки, - Разумков
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість правок мають редакційний характер

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики врахує понад 12 тисяч редакційних поправок до законопроєкту про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Разумкова, профільний комітет вирішив врахувати майже 12,5 тисяч редакційних поправок з 16 тисяч запропонованих до другого читання законопроєкту.

"Станом на сьогодні велика частина поправок буде врахована комітетом. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисяч або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не несуть кардинальних змін в той чи інший пункт закону", - розповів спікер ВР.

Голова парламенту додав, що наступного тижня профільний комітет приступить до підготовки порівняльної таблиці до другого читання.

Нагадаємо, раніше голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев заявляв, шо парламент може розглянути закон про банки до 1 травня. Комітет з 21 квітня має почати по суті розглядати поправки до законопроєкту. За оптимістичного сценарію, розгляд законопроєкту відбудеться до 24 квітня.

Також заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що зміни до регламенту Верховної ради дозволять ухвалити закон про банки. Рада має намір урегулювати внесення поправок та пропозицій до законопроєктів, щоб уникнути "парламентського тероризму".

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