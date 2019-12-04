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Комітет ВР рекомендує не посилювати відповідальність за невиплату пенсій та зарплат

Новини » Політика     04.12.2019 - 15:59
Комітет ВР рекомендує не посилювати відповідальність за невиплату пенсій та зарплат
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендував Раді відхилити відповідний законопроект №1167

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді відхилити законопроект №1167 "Про внесення змін до статті 175 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, в тому числі внутрішньо переміщеним особам", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відхилити документ рекомендував профільний підкомітет комітету.

"Прошу голосувати за відхилення, хто за? Рішення прийнято", - зазначив глава комітету Денис Монастирський.

Зазначимо, законопроектом пропонувалося внести зміни до статті 175 Кримінального кодексу та збільшити суму штрафів в 2 рази. Пропонувалося карати невиплату штрафом від тисячі (17000 грн) до двох тисяч (34000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років (ч.1 ст. 175 КК).

Також передбачалося запровадити додаткову обтяжуючу обставину злочину - вчинення злочину відносно внутрішньо переміщених осіб. Так, пропонувалося відповідне порушення карати штрафом від двох тисяч (34000 грн) до чотирьох тисяч (68000 грн) неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив нові тарифи на доставку пенсій та грошових виплат.

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила закон про верифікацію пенсій з пропозиціями президента.

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