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Комитет ВР рекомендует в целом одобрить налоговый законопроект: что он предлагает

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Киев, Вторник 12 октября 2021 18:30
Комитет ВР рекомендует в целом одобрить налоговый законопроект: что он предлагает Фото: комитет Рады рекомендовал принять налоговый законопроект (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении налоговый законопроект №5600. Из 159 предложенных поправок депутаты отклонили 29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.

"Рекомендовали принять (Верховной раде - ред.) во втором чтении законопроект № 5600", - написал в своем Facebook Гетманцев по итогам сегодняшнего заседания комитета.

По его словам, принятие законопроекта позволит устранить дисбалансы и необоснованные льготы для крупного бизнеса, возникшие вследствие воздействия олигархата.

Депутат отметил, что в сравнительной таблице к законопроекту содержится 159 предложений и поправок из них 29 были отклонены.

Напомним, 23 сентября Верховная рада перенесла рассмотрение налогового законопроекта №5600 на 10 дней.

Отметим, 5 октября Рада приняла решение рассмотреть документ по сокращенной процедуре.

Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен парламентом 1 июля.

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