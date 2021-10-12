Комитет ВР рекомендует в целом одобрить налоговый законопроект: что он предлагает

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении налоговый законопроект №5600. Из 159 предложенных поправок депутаты отклонили 29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.