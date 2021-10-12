Комитет ВР рекомендует в целом одобрить налоговый законопроект: что он предлагает
Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении налоговый законопроект №5600. Из 159 предложенных поправок депутаты отклонили 29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Даниила Гетманцева.
"Рекомендовали принять (Верховной раде - ред.) во втором чтении законопроект № 5600", - написал в своем Facebook Гетманцев по итогам сегодняшнего заседания комитета.
По его словам, принятие законопроекта позволит устранить дисбалансы и необоснованные льготы для крупного бизнеса, возникшие вследствие воздействия олигархата.
Депутат отметил, что в сравнительной таблице к законопроекту содержится 159 предложений и поправок из них 29 были отклонены.
Напомним, 23 сентября Верховная рада перенесла рассмотрение налогового законопроекта №5600 на 10 дней.
Отметим, 5 октября Рада приняла решение рассмотреть документ по сокращенной процедуре.
Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен парламентом 1 июля.