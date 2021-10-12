Комітет ВР рекомендує в цілому схвалити податковий законопроєкт: що він пропонує

Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні податковий законопроєкт №5600. Зі 159 запропонованих поправок депутати відхилили 29.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.