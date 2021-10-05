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Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 по сокращенной процедуре

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Украина, Вторник 05 октября 2021 11:39
Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 по сокращенной процедуре Фото: законопроект 5600 о повышении налогов рассмотрят по сокращенной процедуре
Автор: Александр Белоус

Верховная рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре. Решение о применении специальной процедуры поддержали 254 депутата, в т.ч. 220 из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента в Youtube.

Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 по сокращенной процедуре

Как отметил спикер парламента Дмитрий Разумков, законопроект, скорее всего, будет рассмотрен на следующей пленарной неделе (18-22 октября).

Разумков попросил депутатов в двухдневный срок подготовить предложения и правки в финансовый комитет Рады.

"Далее обрабатывается, сводится новая таблица, и законопроект 5600 будет рассматриваться, скорее всего, на следующей пленарной неделе", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект №5600 был внесен в повестку дня Верховной рады для рассмотрения во втором чтении.

Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

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