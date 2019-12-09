Комитет ВР рассмотрит закон об основаниях отсутствия нардепа на заседании Рады

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрит на своем заседании законопроект №2328 о внесении изменений в Регламент Верховной рады об основаниях для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях или заседаниях комитетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте ВР.

Так, заседание комитета состоится в четверг, 12 декабря, в 14:30.

Проектом предлагается расширить перечень законных оснований отсутствия депутата на пленарном заседании. В частности, его планируется дополнить следующими обстоятельствами:

участие в работе национальных спортивных федераций, участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, спортивных соревнованиях - спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

участие в работе общественных организаций физкультурно-спортивной направленности;

участие в организации физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий как лица, которое инициировало и проводит физкультурно-оздоровительные или спортивные мероприятия и осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения этих мероприятий.

Напомним, в Верховной раде за три месяца работы девять народных депутатов пропустили 90% голосований, еще 96 депутатов участвовали в менее 50% голосований.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины перешел к закрытому рассмотрению закона о лишении нардепов мандата за прогулы.

Добавим также, в конце октября вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.