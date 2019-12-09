Комітет ВР розгляне закон про підстави відсутності нардепа на засіданні Ради

Комітет вирішить, чи містить проект закону корупційні ризики
Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розгляне на своєму засіданні законопроект №2328 про внесення змін до Регламенту Верховної ради щодо підстав для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях або засіданнях комітетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті ВР.
Так, засідання комітету відбудеться у четвер, 12 грудня, о 14:30.
Проектом пропонується розширити перелік законних підстав відсутності депутата на пленарному засіданні. Зокрема, його планується доповнити такими обставинами:
Нагадаємо, у Верховній раді за три місяці роботи дев'ять народних депутатів пропустили 90% голосувань, ще 96 депутатів брали участь у менш 50% голосувань.
Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України перейшов до закритого розгляду закону про позбавлення нардепів мандата за прогули.
Додамо також, наприкінці жовтня набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат через прогули.