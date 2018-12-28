Комитет ВР поддерживает закон о процедуре недоверия директору ГБР

Фото: глава ГБР Роман Труба (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроектом предусматривается предоставить Раде право осуществлять парламентский контроль за деятельностью ГБР

Комитет парламента по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддерживает законопроект №9326 о порядке выражении недоверия директору Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Законом предлагается внести изменения в законы "О Государственном бюро расследований" и "О Регламенте Верховной рады Украины". В частности, предусматривается предоставить парламенту право осуществлять парламентский контроль за деятельностью Государственного бюро расследований путем рассмотрения вопроса о выражении недоверия руководителю ГБР и заслушивания отчетов о работе бюро на ежегодной основе на своих пленарных заседаниях.

"Члены комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности по результатам рассмотрения поддержали законопроект, принятие которого будет способствовать обеспечению парламентского контроля за соблюдением законности, верховенства права и защиты прав человека и гражданина", - говорится в сообщении.

Напомним, директор ГБР Роман Труба соответствии с требованиями законодательства прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Так, согласно законодательству, до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, сотрудники ГБР проходят проверку на полиграфе.

Как писало РБК-Украина ранее, Труба заявил, что сейчас продолжаются конкурсы еще на 200 должностей в Государственное бюро расследований.

Добавим, в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировано 843 уголовных производства.