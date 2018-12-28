Комітет ВР підтримує закон про процедуру недовіри директору ДБР

Фото: глава ДБР Роман Труба (РБК-Україна, Віталій Носач)

Законопроектом передбачається надати Раді право здійснювати парламентський контроль за діяльністю ДБР

Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримує законопроект №9326 щодо порядку висловлення недовіри директору Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Законом пропонується внести зміни до законів "Про Державне бюро розслідувань" та "Про Регламент Верховної ради України". Зокрема, передбачається надати парламенту право здійснювати парламентський контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань шляхом розгляду питання про висловлення недовіри керівнику ДБР та заслуховування звітів про роботу бюро на щорічній основі на своїх пленарних засіданнях.

"Члени комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності за результатами розгляду підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме забезпеченню парламентського контролю за додержанням законності, верховенства права та захисту прав людини і громадянина", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, директор ДБР Роман Труба відповідно до вимог законодавства пройшов психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа. Так, згідно із законодавством, до надходження на службу, а також не рідше одного разу на рік, співробітники ДБР проходять перевірку на поліграфі.

Як писало РБК-Україна раніше, Труба заявив, що зараз тривають конкурси ще на 200 посад в Державне бюро розслідувань.

Додамо, у Державному бюро розслідувань (ДБР) зареєстровано 843 кримінальних провадження.