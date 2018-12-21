Труба рассказал подробности набора сотрудников в ГБР

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

На сегодняшний день продолжаются конкурсы еще на 200 должностей

На сегодня продолжаются конкурсы еще на 200 должностей в Государственное бюро расследований. Об этом РБК-Украина рассказал директор ГБР Роман Труба.

В частности, Труба рассказал подробности набора сотрудников в бюро.

"Мы объявили конкурс на 700 должностей, было подано более 13 тысяч пакетов документов, согласились принять участие примерно 4,5-5 тысяч человек. Я считаю, что на такое количество мест достаточно было изъявлено желания среди кандидатов", - отметил он.

Он также добавил, что есть должности, которые не вызвали большого ажиотажа, соответственно, было недостаточное количество кандидатов.

"Но мы повторно объявили конкурсы. Кстати, сейчас продолжаются конкурсы на двести должностей", - добавил Труба.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР прогнозируют большую нагрузку по военным преступлениям. По словам Трубы, это связано, в том числе, с нехваткой следователей.

Ранее также стало известно, что Госбюро расследований провело первое задержание - на взятке в 2 тысячи долларов попался чиновник одного из госпредприятий Минобороны.