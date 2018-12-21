Труба назвал число зарегистрированных дел в ГБР

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

На сегодня в ГБР зарегистрировали более 800 уголовных производств

На сегодня в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировано 843 уголовных производства. Об этом РБК-Украина рассказал директор ГБР Роман Труба.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 843 уголовных производства, среди них 180 - следователями Государственного бюро расследований.

"Другие мы получили по подследственности, из них где-то 290 - это уголовные производства, которые были зарегистрированы до 27 ноября этого года. Основная часть - это военные преступления. В каждом территориальном управлении были зарегистрированы также военные преступления, среди них трагедия в Житомирской области, когда разбился Су-27", - добавил Труба.

Напомним, Госбюро расследований официально заработало 27 ноября. В частности, с этого дня началась работа бюро в Киеве и еще семи территориальных управлениях.

Отметим, в интервью РБК-Украина Роман Труба также отметил, что нагрузка на следователей по военным преступлениям будет большой.

"Мы проанализировали количество военных преступлений и понимаем, что нагрузка на следователей будет чрезвычайно большой. Поэтому в ближайшее время я приму решение об объявлении нового конкурса на должности следователей", - заявил он.