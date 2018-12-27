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Директора ГБР проверили на полиграфе

Новости » Политика    27.12.2018 - 16:50
Директора ГБР проверили на полиграфе
Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

Ему поставили более 100 вопросов

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в соответствии с требованиями законодательства прошел психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что согласно законодательству, до поступления на службу, а также не реже одного раза в год, сотрудники ГБР проходят проверку на полиграфе.

Первым психофизиологическое исследование с применением полиграфа прошел Директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Ему задали более 100 вопросов, которые касались, в частности, причастности к совершению правонарушений, пребывание на агентурном связи в спецслужбах другого государства, разглашение сведений, которые являются конфиденциальными.

"Негативной информации в отношении директора Бюро выявлено не было", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следующими психофизиологическое исследование пройдут первый заместитель директора Бюро Ольга Варченко, заместитель директора Бюро Александр Буряк, а также первый исполняющий обязанности руководителя Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности - главного бухгалтера центрального аппарата Бюро Ирина Новак.

Материалы исследования являются конфиденциальными и хранятся в Управлении внутреннего контроля центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Напомним, заместителя директора Госбюро расследований (ГБР) Ольгу Варченко допросили из-за "тиндер-скандала" с ее мужем.

Ранее Труба сообщал, что в Государственном бюро расследований (ГБР) зарегистрировано 843 уголовных производства.

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