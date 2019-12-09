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Комитет ВР поддерживает закон о неналогообложении зарплат украинцев, моложе 27 лет

Новости » Политика     09.12.2019 - 12:49
Комитет ВР поддерживает закон о неналогообложении зарплат украинцев, моложе 27 лет
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете рекомендуют установить определенные ограничения по поводу освобождения от налогообложения

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта поддерживает законопроект №2250-1 об установлении нулевой ставки налога на доходы физических лиц налогоплательщиков, не достигших 27-летнего возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Законопроектом №2250-1 предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины. Также документом предусматривается освобождать от налогообложения прибыль предприятий и организаций, в которых в течение отчетного периода количество внутренне перемещенных лиц и/или лиц, не достигших 27-летнего возраста, имеющих там основное место работы, составляет не менее 50 процентов работников при условии, что фонд оплаты труда таких лиц составляет в течение отчетного периода не менее 25% суммы общих расходов на оплату труда, а также освобождать от уплаты единого налога плательщиков второй - четвертой групп, которые соответствуют выше указанным критериям.

Члены комитета в ходе обсуждения заявили, что принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и будет способствовать увеличению занятости молодежи. Кроме того, молодежь будет заинтересована работать в Украине, а не выезжать на заработки за пределы Украины.

"По мнению членов комитета, при установлении льгот должны быть определены определенные ограничения, а именно максимальная сумма дохода налогоплательщиков в возрасте до 27 лет, которая освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц", - указано в сообщении.

Напомним, ранее депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Кучер зарегистрировал законопроект №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховнойр принять за основу проект закона №2301 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке учащейся и работающей молодежи, а также участников боевых действий.

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