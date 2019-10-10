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Раде предлагают не облагать налогом зарплаты украинцев, моложе 27 лет

Новости » Политика    10.10.2019 - 17:29
Раде предлагают не облагать налогом зарплаты украинцев, моложе 27 лет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект был зарегистрирован 9 октября

В Верховной раде Украины представитель фракции "Слуга народа" Алексей Кучер зарегистрировал законопроект №2250, которым предлагает освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Законопроект был зарегистрирован 9 октября.

Отмечается, что при таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Автор законопроекта Кучер предлагает установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для сотрудников в возрасте до 27 лет.

В пояснительной записке говорится, что схожий подход уже был применен в мировой практике.

"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешных стран был отменен налог на доходы физических лиц для сотрудников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей", - заявил Кучер.

При этом он отметил, что в Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется данная льгота.

"В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установлении предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения ", - заявляет он.

По его словам, принятие законопроекта создаст благоприятные условия для работодателей в разрезе принятия на работу студентов и молодых специалистов, стимулировать украинцев оставаться работать в Украине и приведет к детенизации рынка занятости и доходов населения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Раде зарегистрировали законопроект №2208 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении общегосударственного сбора на развитие спорта". Автор инициативы - нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

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