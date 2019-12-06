ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раде рекомендуют освободить от налога на доходы украинцев, моложе 27 лет

Новости » Политика     06.12.2019 - 16:09
Раде рекомендуют освободить от налога на доходы украинцев, моложе 27 лет
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона №2301 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу поддержки учащейся и работающей молодежи, а также участников боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, проектом предлагается:

  • освободить от налога на доходы физических лиц налогоплательщиков, не достигших 27-летнего возраста и участников боевых действий в течение трех лет после окончания пребывания на военной службе;
  • разрешить включать в налоговую скидку средства, уплаченные в пользу отечественных учебных заведений для компенсации стоимости получения соответствующего образования не только налогоплательщика и члена его семьи первой степени родства, а также членов его семьи второй степени родства;
  • включать в налоговую скидку проценты, уплаченные за пользование финансовым кредитом, который используется для получения образования в отечественных высших и профессионально-технических учебных заведениях;
  • вдвое увеличить предельный размер суммы, уплаченной в пользу отечественных высших и профессионально-технических учебных заведений за получение образования, которая не включается в налогооблагаемый доход.

"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о поддержке учащейся работающей молодежи и участников боевых действий", - говорится в сообщении.

Ожидается, что принятие законопроекта будет стимулировать работодателей принимать на работу молодежь и будет способствовать увеличению занятости молодежи.

"По мнению членов комитета, при установлении льгот должны быть определены определенные ограничения, а именно максимальная сумма дохода налогоплательщиков в возрасте до 27 лет, которые освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц", - указано в сообщении.

Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого соцвзноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Так, предусматривается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет.

Как писало РБК-Украина, ВР хочет изменить Налоговый кодекс для совершенствования администрирования налогов.

Рада хочет определить статус Украинской федерации ученического спорта Закон о рынке земли не успеют принять до 2020
Новости Украины Верховная РадаНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь