Комитет ВР ожидает принятия закона о налоге на выведенный капитал

Глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подчеркнула необходимость принятия закона о налоге на выведенный капитал. Об этом она сказала в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, глава комитета по ходе заседания обратилась к Кабинету министров с предложением быстро согласовать все детали и недостатки, на которые указывал Международный валютный фонд по законопроекту №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал".

"Уже в этот четверг, если мы примем решение по языковому законопроекту и перейдем к другим, есть шанс рассмотреть проект закона о налоге на выведенный капитал в первом чтении. Проект, над которым мы работаем с октября 2015 года!" - отметила парламентарий в своем Facebook.

Нардеп добавила, что это ключевой вопрос для среднего бизнеса.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон о налоге на выведенный капитал до выборов Верховной рады осенью 2019 года. По словам главы государства, этот законопроект имеет поддержку бизнес-ассоциаций.

Как писало РБК-Украина, в феврале президент надеялся, что ВР поддержит его законопроект о налоге на выведенный капитал. Он отмечал, что закон о налоге на выведенный капитал давно зарегистрирован в парламенте, однако пока могут продолжаться дискуссии о сроках введения нового налога.

Отметим, в ноябре 2018 года законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налоге на выведенный капитал не был рекомендован к рассмотрению в Раде в первом чтении в связи с тем, что его продолжали согласовывать с миссией МВФ.