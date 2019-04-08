Комітет ВР очікує прийняття закону про податок на виведений капітал

Глава комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна підкреслила необхідність прийняття закону про податок на виведений капітал. Про це вона сказала у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, глава комітету у ході засідання звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією швидко погодити всі деталі й недоліки, на які вказував Міжнародний валютний фонд щодо законопроекту №8557 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал".

"Уже в цей четвер, якщо ми приймемо рішення по мовному законопроекту і перейдемо до інших, маємо шанс розглянути проект закону про податок на виведений капітал у першому читанні. Проект, над яким ми працюємо з жовтня 2015 року!" - зазначила парламентар у своєму Facebook.

Нардеп додала, що це ключове питання для середнього бізнесу.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що парламент повинен прийняти закон про податок на виведений капітал до виборів Верховної ради восени 2019 року. За словами глави держави, цей законопроект має підтримку бізнес-асоціацій.

Як писало РБК-Україна, в лютому президент сподівався, що ВР підтримає його законопроект про податок на виведений капітал. Він зазначав, що закон про податок на виведений капітал давно зареєстрований у парламенті, проте поки можуть тривати дискусії про строки введення нового податку.

Зазначимо, в листопаді 2018 року законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України про податок на виведений капітал не був рекомендований до розгляду в Раді в першому читанні у зв'язку з тим, що його продовжували погоджувати з місією МВФ.