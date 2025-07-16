Комітет Верховної Ради погодив відставку Шмигаля

Зміна уряду в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України очікується вже цього тижня. Так, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віце-прем'єрці Юлії Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Якщо парламент підтримає призначення, вона замінить на цій посаді Шмигаля.

Шмигаль, своєю чергою, може очолити Міністерство оборони, а чинний голова відомства Рустем Умєров стане послом України в Сполучених Штатах Америки (США). У тому ж числі очікується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.

Також повідомлялось, що вчора, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

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