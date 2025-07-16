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Комітет Верховної Ради погодив відставку Шмигаля

Середа 16 липня 2025 10:23
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Комітет Верховної Ради погодив відставку Шмигаля Фото: комітет Верховної Ради погодив відставку Шмигаля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування погодив відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Комітет з питань Державного будівництва схвалив відставку премʼєр-міністра Дениса Шмигаля", - зазначив народний депутат.

Він також додав, що голосування за відставку Шмигаля у Верховній Раді також заплановане на сьогодні, 16 липня.

Зміна уряду в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України очікується вже цього тижня. Так, 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віце-прем'єрці Юлії Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Якщо парламент підтримає призначення, вона замінить на цій посаді Шмигаля.

Шмигаль, своєю чергою, може очолити Міністерство оборони, а чинний голова відомства Рустем Умєров стане послом України в Сполучених Штатах Америки (США). У тому ж числі очікується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.

Також повідомлялось, що вчора, 15 липня, Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

Більше подробиць про новий Кабмін – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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