Комитет Верховной Рады согласовал отставку Шмыгаля

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления согласовал отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Он также добавил, что голосование за отставку Шмыгаля в Верховной Раде также запланировано на сегодня, 16 июля.

Смена правительства в Украине

Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе. Так, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение, она заменит на этом посту Шмыгаля.

Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США). В том же числе ожидается объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

Также сообщалось, что вчера, 15 июля, Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра.

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