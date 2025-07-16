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Комитет Верховной Рады согласовал отставку Шмыгаля

Среда 16 июля 2025 10:23
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Комитет Верховной Рады согласовал отставку Шмыгаля Фото: комитет Верховной Рады согласовал отставку Шмыгаля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления согласовал отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Комитет по вопросам государственного строительства одобрил отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля", - отметил народный депутат.

Он также добавил, что голосование за отставку Шмыгаля в Верховной Раде также запланировано на сегодня, 16 июля.

Смена правительства в Украине

Как сообщало РБК-Украина, смена правительства Украины ожидается уже на этой неделе. Так, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко занять должность премьер-министра. Если парламент поддержит назначение, она заменит на этом посту Шмыгаля.

Шмыгаль, в свою очередь, может возглавить Министерство обороны, а действующий глава ведомства Рустем Умеров станет послом Украины в Соединенных Штатах Америки (США). В том же числе ожидается объединение трех министерств - Минэкономики, Минагрополитики и Минэкологии.

Также сообщалось, что вчера, 15 июля, Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с должности премьер-министра.

Больше подробностей о новом Кабмине - читайте в материале РБК-Украина.

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