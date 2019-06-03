Комитет в среду должен определиться с законом о незаконном обогащении

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парубий заявил, что Рада может рассмотреть закон в сессионном зале 6 июня

Профильный комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на этой неделе должен рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопрос незаконного обогащения может быть рассмотреть первым вопросом в этот пленарный четверг, 6 мая.

"По поводу незаконного обогащения. Будет ли шанс, что вы (комитет - ред.) в среду его рассмотрит и примет на комитете, чтобы в четверг его поставили в повестку дня? Если это возможно, чтобы до среды можно изучить позиции всех посольств и было возможно в среду дать решение комитета, все были бы заинтересованы, чтобы в четверг мы включили его в повестку дня сессии. Очевидно, первым шагом", - заявил Парубий.

Напомним, глава правоохранительного комитета Андрей Кожемякин ранее заявил, что наработанный комитетом совместно с зарубежными партнерами Украины единый законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение был направлен в Международный валютный фонд и посольство США. Сейчас в Раде ожидают ответа от ведомств.

Как писало РБК-Украина ранее, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Добавим также, во время церемонии инаугурации Зеленский призвал депутатов принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Тогда глава государства подчеркнул, что у парламента для этого будет 2 месяца.