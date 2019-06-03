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Комітет у середу має визначитися щодо закону про незаконне збагачення

Новини » Політика    03.06.2019 - 14:20
Комітет у середу має визначитися щодо закону про незаконне збагачення
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій заявив, що Рада може розглянути закон у сесійній залі 6 червня

Профільний комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності цього тижня має розглянути законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання незаконного збагачення може бути розглянути першим питанням у цей пленарний четвер, 6 травня.

"З приводу незаконного збагачення. Чи буде шанс, що ви (комітет, - ред.) до середи його розглянете і приймете на комітеті, щоб у четвер його поставили у порядок денний? Якщо це можливо, щоб до середи можна вивчити позиції усіх посольств і було можливо в середу дати рішення комітету, всі були б зацікавлені, щоб у четвер ми включили його у порядок денний сесії. Очевидно, першим кроком", - заявив Парубій.

Нагадаємо, глава правоохоронного комітету Андрій Кожем'якін раніше заявив, що напрацьований комітетом спільно із зарубіжними партнерами України єдиний законопроект про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення був направлений до Міжнародного валютного фонду і посольства США. Зараз у Раді чекають на відповідь від відомств.

Як писало РБК-Україна раніше, 27 лютого Конституційний суд України опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

Додамо також, під час церемонії інавгурації Зеленський закликав депутатів прийняти закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Тоді глава держави підкреслив, що у парламенту для цього буде 2 місяці.

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Новини України Андрій ПарубійВерховна Рада
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