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Закон о незаконном обогащении направили на согласование в МВФ

Новости » Политика    03.06.2019 - 13:35
Закон о незаконном обогащении направили на согласование в МВФ
Фото: Андрей Кожемякин (УНИАН)

Сейчас в Раде ждут ответа от МВФ и посольства США и ЕС

Наработанный комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности совместно с зарубежными партнерами Украины единственный законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение был направлен в Международный валютный фонд и посольство США. Об этом заявил глава комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, сейчас ожидается ответ от фонда и посольства.

"Мы создали рабочую группу. Мы сделали этот проект (о незаконном обогащении, - ред.) и сейчас прислали в посольство США, в европейское посольство и МВФ. Ждем ответа. Поэтому, если по закону, то надо рассмотреть этот закон, а потом уже вносить новый. Это я говорю для представителя президента", - заявил Кожемякин.

Кроме того, член рабочей группы по наработке единого законопроекта о незаконном обогащении, нардеп Елена Сотник заявила, что проект готов к рассмотрению в сессионном зале.

"По поводу незаконного обогащения. Я являюсь членом рабочей группы по наработке текста. Текст готов. Это означает, что мы можем его регистрировать. У нас на всех рабочих группах присутствовали и представители ЕС, и представители США", - добавила Сотник.

Напомним, 31 мая анонсировалось, что Зеленский внесет в Верховную раду законопроект о незаконном обогащении. Так, ранее советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет восстановлен. По словам Рябошапки, Зеленский предложил дополнительный инструмент, чтобы отменить амнистию незаконно добытых капиталов после решения Конституционного суда.

Кроме того, во время церемонии инаугурации Зеленский призвал депутатов принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Тогда глава государства подчеркнул, что у парламента для этого будет 2 месяца.

Так, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Миссия МВФ досрочно покинула Украину Зеленский вскоре внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении, - Стефанчук
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