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Зеленский призвал Раду принять несколько законов

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 11:52
Зеленский призвал Раду принять несколько законов
Фото: Владимир Зеленский в Раде (РБК-Украина)

Все эти законы депутаты уже одобрили в первом чтении еще до избрания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации призвал народных депутатов принять несколько законов. Об этом он заявил в своей речи во время торжественного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

В своей речи Зеленский заявил, что депутаты имеют на это два месяца, поскольку он решил досрочно распустить парламент.

"Уважаемые депутаты. Вы сами назначили инаугурацию в понедельник. В рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. А потому я очень прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности", - сказал он.

Зеленский также требует от Рады ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение и принять Избирательный кодекс, предусмотрев открытые списки.

"У вас на это будет два месяца, сделайте это, повесьте все медали себе, неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - сказал он.

Наиболее ожидаемым шагом от нового президента Украины Владимира Зеленского является снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента, на что указали 53,7% респондентов. Необходимость "Инициировать роспуск нынешнего состава Верховной рады и проведения досрочных парламентских выборов" среди первых шагов видят 38,1% респондентов.

Отметим, очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в октябре 2019 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройтишесть партий.

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