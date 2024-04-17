Комітет розвідки США після секретної наради закликав негайно забезпечити допомогу Україні

Нагадаємо, напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон виступив з ініціативою про розділення раніше підтриманого Сенатом законопроекта про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Його ідея передбачає пакет з чотирьох окремих законопроектів, четвертим з яких має бути документ про пріоритети нацбезпеки США, що включатиме зокрема положення про надання допомоги Україні у вигляді кредиту та використання заморожених російських активів.

Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Джонсона.

Також її спочатку не сприйняли у Білому домі, але згодом заявили, що хочуть спершу побачити законопроекти Джонсона, перш ніж робити остаточні висновки.

Демократи в Палаті представників заявили, що готові прийняти ідею спікера.

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