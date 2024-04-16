Демократи відповіли, чи підтримають ідею спікера Джонсона про допомогу Україні та Ізраїлю

Демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона з приводу окремих законопроектів, які будуть містити допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Що кажуть провідні демократи

Лідери демократів у нижній палаті Конгресу зазначили, що можуть підтримати ініціативу спікера лише у тому випадку, якщо до нього будуть включені ключові пункти сенатського законопроекту з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

"Головне - це зміст законопроекту. Зміст має значення", - сказав член Палати представників-демократ Піт Агілар.

Він уточнив, що після того, як Джонсон оприлюднить точні деталі свого плану, кілька провідних демократів, включаючи голів комітетів із розвідки, закордонних справ та асигнувань, розглянуть чотири законопроекти. Це необхідно, щоб документи "пройшли тест на зміст".

"Якщо ці люди вкажуть, що зміст законопроектів, про які ми говоримо, відповідає цьому тесту, щоб допомогти Україні, допомогти нашим союзникам, надати гуманітарну допомогу, тоді демократи Палати представників та команда лідерів працюватимуть над тим, щоб знайти відповідний процес для реалізації", - підкреслив Агілар.

При цьому член Палати представників-демократ Кетрін Кларк висловила сподівання, що конгресменам вдасться досягти угоди щодо змісту законопроектів.

Пропозицію Джонсона підтримали не всі

Водночас, конгресмен-демократ Тоні Карденас стурбований ініціативою Джонсона про окремі законопроекти.

"Я не думаю, що це добре. Я думаю, що вони залишать нас напризволяще щодо деяких ініціатив. Нам потрібно зробити законопроект, який буде всеосяжним", - зазначив він.

Що пропонує Джонсон

Нагадаємо, у лютому Сенат США підтримав законопроект, який дозволить виділити на допомогу Україні близько 60 млрд доларів. Але ініціативу так і не розглянула Палата представників.

Спікер Палати Майк Джонсон, який відмовляється виносити на голосування сенатський законопроект, сьогодні, 16 квітня, запропонував розбити ініціативу верхньої палати Конгресу на чотири окремі законопроекти. Один із них передбачатиме допомогу Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі вже заявив про те, що пропозиція Джонсона "відповідає запиту" Білого дому на перший погляд. Раніше Білий дім виступав лише за ініціативу Сенату без жодних альтернатив.