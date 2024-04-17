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Комитет разведки США после секретного совещания призвал немедленно обеспечить помощь Украине

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Комитет разведки Палаты представителей провел секретное совещание, на котором получил информацию о критической необходимости предоставления Украине военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой аккаунт комитета в соцсети X.

"Мы должны предоставить помощь Украине немедленно. Сегодня на секретном совещании наш комитет был поставлен в известность о критической необходимости оказания Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны немедленно противостоять агрессивной войне Путина, поскольку ситуация в Украине критическая", - говорится в сообщении.

Под заявлением стоят подписи членов комитета – республиканца Майка Тернера и демократа Джима Хаймса.

Напомним, накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с инициативой о разделении ранее поддержанного Сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Его идея предусматривает пакет из четырех отдельных законопроектов, четвертым из которых должен быть документ о приоритетах нацбезопасности США, включающий, в частности, положения о предоставлении помощи Украине в виде кредита и использовании замороженных российских активов.

Президент Владимир Зеленский подверг критике инициативу Джонсона.

Также ее сначала не восприняли в Белом доме, но впоследствии заявили, что хотят сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

Демократы в Палате представителей заявили, что готовы принять идею спикера.

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