Комитет разведки США после секретного совещания призвал немедленно обеспечить помощь Украине

Напомним, накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с инициативой о разделении ранее поддержанного Сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Его идея предусматривает пакет из четырех отдельных законопроектов, четвертым из которых должен быть документ о приоритетах нацбезопасности США, включающий, в частности, положения о предоставлении помощи Украине в виде кредита и использовании замороженных российских активов.

Президент Владимир Зеленский подверг критике инициативу Джонсона.

Также ее сначала не восприняли в Белом доме, но впоследствии заявили, что хотят сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.

Демократы в Палате представителей заявили, что готовы принять идею спикера.

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