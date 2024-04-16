Ганьба та політика: Зеленський відреагував на ідею розділити допомогу США

Якщо Сполучені Штати Америки (США) ухвалять законопроєкт про фінансову допомогу, яка не включатиме кошти для України, це буде ганьбою для світу й демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю PBS NewsHour .

Президент розкритикував плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він зауважив, що відповідний крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.

"Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.

"Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього", - додав Зеленський.

Питання щодо допомоги Україні від США

Ще у лютому Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу нашій країні. Але він так і не пройшов Палату представників.

Раніше Джонсон відмовлявся виносити документ на розгляд, оскільки він хотів, щоб до нього внесли виправлення. Зокрема, він допускав можливість допомоги нашій країні в кредит.

Сьогодні, 16 квітня, спікер Палати представників представив окремі законопроекти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню.