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Комітет рекомендував Раді невідкладно ухвалити закон про Сили безпілотних систем

Україна, Вівторок 03 вересня 2024 09:51
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Комітет рекомендував Раді невідкладно ухвалити закон про Сили безпілотних систем Фото: Олександр Звітневич (sluga-narodu.com)
Автор: Олександр Білоус

Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким у структурі Збройних сил України створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.

Про це заявив голова комітету Олександр Звітневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Рекомендували ВРУ визначити проєкт закону невідкладним, скоротити строки внесення альтернативних наполовину та прийняти в першому читанні в цілому", - написав він.

За його даними, до обговорення на комітеті долучилися також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадими Сухаревський.

"Дрони - вже довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Розвиток бойових безпілотних систем – це те, що дає результат на полі бою прямо зараз, та забезпечуватиме його найближчим часом. Потенціал дронів надзвичайно великий", - написав депутат.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ став капітан першого рангу Роман Гладкий. У ЗМІ є інформація про те, що дружина Гладкого має російський паспорт та вже після початку окупації мешкала в Криму, а донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.

У серпні Кабінет міністрів України схвалив проєкт змін до закону про Збройні сили України, який утверджує існування Сил безпілотних систем.

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