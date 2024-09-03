Комітет рекомендував Раді невідкладно ухвалити закон про Сили безпілотних систем
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, яким у структурі Збройних сил України створюється окремий рід сил - Сили безпілотних систем.
Про це заявив голова комітету Олександр Звітневич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.
"Рекомендували ВРУ визначити проєкт закону невідкладним, скоротити строки внесення альтернативних наполовину та прийняти в першому читанні в цілому", - написав він.
За його даними, до обговорення на комітеті долучилися також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадими Сухаревський.
"Дрони - вже довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Розвиток бойових безпілотних систем – це те, що дає результат на полі бою прямо зараз, та забезпечуватиме його найближчим часом. Потенціал дронів надзвичайно великий", - написав депутат.
Сили безпілотних систем
Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.
Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.
Начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ став капітан першого рангу Роман Гладкий. У ЗМІ є інформація про те, що дружина Гладкого має російський паспорт та вже після початку окупації мешкала в Криму, а донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором РФ.
У серпні Кабінет міністрів України схвалив проєкт змін до закону про Збройні сили України, який утверджує існування Сил безпілотних систем.