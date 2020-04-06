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Комитет рекомендует Раде внести изменения в Кодекс законов о труде

Новости » Политика     06.04.2020 - 18:34
Комитет рекомендует Раде внести изменения в Кодекс законов о труде
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменениями предлагается определить порядок утверждения профессиональных стандартов

Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует парламенту внести изменения в Кодекс законов о труде и ЗУ "Об оплате труда", которыми предусматривается определить порядок утверждения профессиональных стандартов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, этот комитет первым из остальных комитетов провел заседание в режиме видеоконференции.

Указано, что соответствующим законопроектом №2481 предлагается решить несколько задач, в частности, определить содержание терминов "вид занятий (профессия)", "профессиональная квалификация (полная профессиональная квалификация, частичная профессиональная квалификация)", порядок ведения Классификатора профессий, определить порядок утверждения профессиональных стандартов и т.д.

"Соответствующие изменения предусматривается внести в Кодекс законов о труде Украины и ЗУ "Об оплате труда". По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №2481 за основу. Это решение принималось в режиме удаленного голосования членов комитета путем поднятия руки", - информируют в Раде.

Напомним, закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, 1 апреля закон подписал глава государства Владимир Зеленский. Позже стало известно о публикации документа в "Голосе Украины".

Так, 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277 о работе комитетов в режиме видеоконференции, за документ проголосовали 319 народных депутатов.

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