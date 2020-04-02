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Вступил в силу закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции

Новости » Политика     02.04.2020 - 10:57
Вступил в силу закон о заседаниях комитетов Рады в режиме видеоконференции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Он будет действовать до завершения карантина

Закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу. Вчера он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует до отмены установленного Кабинетом министров Украины карантина.

"Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте ВР, по предварительному согласию большинства от утвержденного ВРУ количественного состава комитета, с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированного электронной подписи", - гласит текст закона.

При этом согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым нардепом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Напомним, вчера закон подписал глава государства Владимир Зеленский. Позже стало известно о публикации документа в "Голосе Украины".

Так, 30 марта Рада на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277 о работе комитетов в режиме видеоконференции, за документ проголосовали 319 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина ранее, президент в среду также подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса. Закон также был опубликован в "Голосе Украины" и со вчерашнего дня вступил в силу.

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