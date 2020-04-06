ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендує Раді внести зміни до Кодексу законів про працю 

Новини » Політика     06.04.2020 - 18:34
Комітет рекомендує Раді внести зміни до Кодексу законів про працю 
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Змінами пропонується визначити порядок затвердження професійних стандартів

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту внести зміни до Кодексу законів про працю та ЗУ "Про оплату праці", якими передбачається визначити порядок затвердження професійних стандартів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, цей комітет перших з решти комітетів провів засідання у режимі відеоконференції.

Вказано, що відповідним законопроектом №2481 пропонується вирішити кілька завдань, зокрема, визначити зміст термінів "вид занять (професія)", "професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація, часткова професійна кваліфікація)", порядок ведення Класифікатора професій, визначити порядок затвердження професійних стандартів тощо.

"Відповідні зміни передбачається внести до Кодексу законів про працю України та ЗУ "Про оплату праці". За результатами розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №2481 за основу. Зазначене рішення приймалося в режимі віддаленого голосування членів комітету шляхом підняття руки", - інформують у Раді.

Нагадаємо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної ради України" з приводу проведення засідань комітетів у режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набрав чинності.

Як писало РБК-Україна, 1 квітня закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо про публікацію документа в "Голосі України".

Так, 30 березня Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277 про роботу комітетів у режимі відеоконференції, за документ проголосували 319 народних депутатів.

Раді пропонують перенести КСУ до Харкова Комітет Ради розгляне закон про підстави відсутності нардепа на засіданні ВР
Новини України комитетВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся