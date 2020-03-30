Рада приняла закон о проведении заседаний комитетов в режиме видеоконференции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 319 депутатов

Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277 о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" относительно проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 319 народных депутатов.

Проект закона предусматривает особенности организации работы органов Верховной рады Украины в условиях установления карантина на территории Украины путем проведения заседаний комитетов ВР в режиме видеоконференции.

Такая работа комитетов предусмотрена на период карантина, который устанавливается Кабмином.

"Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте ВР, по предварительному согласию большинства от утвержденного ВРУ количественного состава комитета, направленным главе такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированного электронной подписи", - сказано в тексте закона. При этом согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым нардепом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром охраны здоровья'я. В ВР не хватило голосов для назначения новых министров.

Также сообщалось, что ранее депутаты проголосовали за закон об обеспечении лечения коронавируса. Законопроектом, частности, предлагается разрешить применении зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанных в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности лечения коронавируса.