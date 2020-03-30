ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада приняла закон о проведении заседаний комитетов в режиме видеоконференции

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 14:29
Рада приняла закон о проведении заседаний комитетов в режиме видеоконференции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За документ проголосовали 319 депутатов

Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу и в целом законопроект №3277 о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" относительно проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 319 народных депутатов.

Проект закона предусматривает особенности организации работы органов Верховной рады Украины в условиях установления карантина на территории Украины путем проведения заседаний комитетов ВР в режиме видеоконференции.

Такая работа комитетов предусмотрена на период карантина, который устанавливается Кабмином.

"Комитеты осуществляют свою работу в форме заседаний, которые могут проводиться в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном веб-сайте ВР, по предварительному согласию большинства от утвержденного ВРУ количественного состава комитета, направленным главе такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированного электронной подписи", - сказано в тексте закона. При этом согласие на проведение заседания комитета в режиме видеоконференции предоставляется каждым нардепом отдельно путем отправки персонального письма в адрес председателя комитета.

Ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины не смогла назначить Сергея Марченко новым министром финансов, а Максима Степанова - министром охраны здоровья'я. В ВР не хватило голосов для назначения новых министров.

Также сообщалось, что ранее депутаты проголосовали за закон об обеспечении лечения коронавируса. Законопроектом, частности, предлагается разрешить применении зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанных в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности лечения коронавируса.

Рада уволила Уманского Рада приняла закон об обеспечении лечения коронавируса
Новости Украины видеоконференцияВерховная Радавнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь