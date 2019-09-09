Комітет рекомендує Раді дозволити прослуховування нардепів

Законопроект визначений Зеленським як невідкладний
Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослуховування нардепів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.
Таке рішення комітет прийняв на засіданні 6 вересня.
"Комітет за наслідками обговорення та з урахуванням викладеного, ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону №1009 прийняти за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними правками та з урахуванням пропозицій", - сказано у рішенні комітету.
Проектом закону пропонується вилучити норму закону "Про статус народного депутата".
Передбачається надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.
Крім того, з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.
Крім того, пропонується надати слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.
Нагадаємо, Зеленський пропонує позбавляти депутатів мандату за кнопкодавство і прогули. У разі відсутності народного депутата України без поважних причин на третині пленарних засідань у нього забиратимуть мандат. Рада вже направила цей законопроект на розгляд до Конституційного суду України.
Як писало РБК-Україна, президент також пропонує ВР перепідпорядкувати йому Національну гвардію.