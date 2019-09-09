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Комітет рекомендує Раді дозволити прослуховування нардепів

Новини » Політика    09.09.2019 - 14:35
Комітет рекомендує Раді дозволити прослуховування нардепів
Ілюстративне фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Законопроект визначений Зеленським як невідкладний

Комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослуховування нардепів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Таке рішення комітет прийняв на засіданні 6 вересня.

"Комітет за наслідками обговорення та з урахуванням викладеного, ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону №1009 прийняти за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними правками та з урахуванням пропозицій", - сказано у рішенні комітету.

Проектом закону пропонується вилучити норму закону "Про статус народного депутата".

Передбачається надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Державному бюро розслідувань (ДБР) права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Крім того, з Кримінального процесуального кодексу вилучаються так звані "правки Лозового", які були ухвалені у 2017 році, про порядок обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім того, пропонується надати слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Нагадаємо, Зеленський пропонує позбавляти депутатів мандату за кнопкодавство і прогули. У разі відсутності народного депутата України без поважних причин на третині пленарних засідань у нього забиратимуть мандат. Рада вже направила цей законопроект на розгляд до Конституційного суду України.

Як писало РБК-Україна, президент також пропонує ВР перепідпорядкувати йому Національну гвардію.

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