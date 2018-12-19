Комитет рекомендует Раде принять закон о закупке услуг оборонного назначения

Фото: Иван Винник (УНИАН)

В комитете также просят включить закон в повестку дня ВР

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует Верховной раде включить в повестку дня и принять проект закона №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил секретарь комитета, нардеп Иван Винник.

Он отметил, что законом предлагается предусмотреть прямые поставки вооружения и техники Министерству обороны без посредничества "Укроборонпрома".

"Рекомендовано законопроект №9122 - о поставках продукции военного назначения для нужд обороны страны. В частности, это вопрос прямых поставок вооружения и военной техники, боеприпасов от США или других наших западных партнеров в Министерство обороны без посредничества "Укроборонпрома", - сообщил Винник.

По словам парламентария, принятие законопроекта позволит Украине получить поддержку от США.

"Это открывает путь к наполнению тех 250 миллионов долларов, которые бюджет США выделил Украине. В частности, есть письмо от США, в котором говорится, что эти программы будут реализовываться исключительно при условии прямых поставок без посредничества", - добавил секретарь комитета.

Отметим, 18 декабря законопроект №9122 не был включен в повестку дня сессии. По словам Винника, законопроект трижды пытались включить в повестку дня, но не хватало голосов.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Верховная рада должна проголосовать за законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Кроме того, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что на этой неделе парламент должен проголосовать за ряд законопроектов оборонного сектора. Она подчеркивала, что нардепы должны проголосовать закон об осуществлении закупок продукции в оборонном секторе.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне СНБО разрешил экспорт оборонной продукции без посредничества специальных госкомпаний.