Комітет рекомендує Раді ухвалити закон про закупівлю послуг оборонного призначення

Фото: Іван Вінник (УНІАН)

У комітеті також просять включити закон у порядок денний ВР

Комітет парламенту з питань національної безпеки та оборони рекомендує Верховній раді включити у порядок денний та ухвалити проект закону №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". Про це у коментарі РБК-Україна повідомив секретар комітету, нардеп Іван Вінник.

Він зазначив, що законом пропонується передбачити прямі поставки озброєння та техніки Міністерству оборони без посередництва "Укроборонпрому".

"Рекомендовано законопроект №9122 - про постачання продукції військового призначення для потреб оборони країни. Зокрема, це питання прямих постачань озброєння та техніки, боєприпасів від США або інших наших західних партнерів до Міністерства оборони без посередництва "Укроборонпрому", - повідомив Вінник.

За словами парламентаря, ухвалення законопроекту дозволить Україні отримати підтримку від США.

"Це відкриває шлях до наповнення тих 250 мільйонів доларів, які бюджет США виділив Україні. Зокрема, є лист від США, у якому йдеться, що ці програми будуть реалізовуватись виключно за умови прямих постачань без посередництва", - додав секретар комітету.

Зазначимо, 18 грудня законопроект №9122 не було включено до порядку денного сесії. За словами Вінника, законопроект тричі намагались включити в порядок денний, але не вистачало голосів

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що Верховна рада повинна проголосувати за законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом".

Крім того, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що цього тижня парламент повинен проголосувати за ряд законопроектів оборонного сектора. Вона підкреслювала, що нардепи повинні проголосувати закон про здійснення закупівель продукції в оборонному секторі.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні РНБО дозволила експорт оборонної продукції без посередництва спеціальних держкомпаній.