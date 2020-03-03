ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде отказались признать постановление об увольнении Сытника незаконным

Новости » Политика     03.03.2020 - 16:44
В Раде отказались признать постановление об увольнении Сытника незаконным
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

За предложение проголосовали лишь 5 членов комитета

Члены парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики не поддержали решение о признании незаконным депутатского постановления об увольнении Артема Сытника, директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявила председатель комитета Анастасия Красносельская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, на заседании комитета 3 марта депутаты рассмотрели проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ № 3039.

По словам Красносельской, представленное народными депутатами постановление об увольнении Сытника является незаконным.

"Этот проект постановления мы рассматриваем в порядке антикоррупционной экспертизы. Главным комитетом является регламентный комитет. Предложение такое: признать проект постановления таким, что не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства, а именно требованиям закона об антикоррупционном бюро", - заявила она.

За соответствующее решение проголосовали лишь 5 народных депутатов среди присутствующих членов комитета. Однако большинство членов комитета воздержались от голосования.

"Напоследок просьба, возможно кто-то мог бы назвать норму закона на основании которого Верховная рада могла бы назвать постановление законным. Решение по этому тогда не принято. Комитет не поддержал проект заключения. Это ваша позиция", - заявила Красносельская.

Напомним, что 7 февраля группа в Верховной раде зарегистрировано постановление об освобождении от должности Артема Сытника. Инициаторами постановления выступили 209 народных депутатов.

Раде рекомендуют принять закон об основаниях увольнения директора НАБУ ВР прошла больше половины правок к земреформе, но ни одну не поддержала
Новости Украины НАБУАртем СытникВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь