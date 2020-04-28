Комітет рекомендує Раді схвалити закон, який дозволить звільнити Ситника

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу

Профільний комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах, який дозволить звільнити Артема Ситника з посади очільника НАБУ. Відповідне рішення прийнято під час засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання комітету відбувалось у форматі онлайн.

"Комітет рекомендує Верховній раді законопроект за № 3133 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - йдеться у рішенні комітету.

Так, під час засідання комітету було відхилено 13 альтернативних законопроектів.

"20 голосів "за". Висновок ухвалений. Рішення прийнято. Я думаю, що до другого читання його доопрацюємо... 11 березня цього року комітетом було прийнято рішення - пропозиція включити до порядку денного сесії даний законопроект", - заявив голова комітету Денис Монастирський.

Проектом пропонується внести зміни до закону "Про національне антикорупційне бюро" в частині підстав щодо звільнення керівника органу.

"Абзац восьмий частини четвертої статті 6 закону (про НАБУ, - ред.) пропонується доповнити положенням, відповідно до якого однією з підстав звільнення директора НАБУ є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією", - йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, проектом пропонується доповнити статтю 13 закону "Про НАБУ" положенням, відповідно до якого обмеження, передбачені цією статтею, застосовуються не лише до осіб, які претендують на призначення на посаду в Національному антикорупційному бюро України, а й до працівників НАБУ.

Нагадаємо, 7 лютого в Верховній раді було зареєстровано постанову про звільнення з посади Артема Ситника. Ініціаторами постанови виступили 209 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, члени парламентського комітету з питань антикорупційної політики не підтримали рішення про визнання незаконним депутатської постанови про звільнення Артема Ситника.