Комитет рекомендовал Раде принять в целом проект Госбюджета-2020

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Голосование состоится завтра, 14 ноября

В среду, 13 ноября, Комитет по вопросам бюджета по итогам заседания рекомендовал Раде принять за основу и в целом проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Голосование состоится завтра, 14 ноября.

Напомним, 13 ноября Комитет Верховной рады по вопросам бюджета одобрил законопроект №2144 с изменениями в Бюджетный кодекс и принял решение рекомендовать его к принятию во втором чтении и в целом.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении должны рассмотреть в этот пленарный четверг, 14 ноября.

5 ноября в Раду внесли доработанный проект государственного бюджета-2020. Инициатором проекта закона выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента.

Отметим, в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен.